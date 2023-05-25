В Британии рассказали о возможном развитии событий после дефолта в США

Дефолт в США может привести к обрушению фондового рынка и панике в мировой экономике. Из-за этого возникнут вопросы о замене доллара в качестве основной резервной валюты. Об этом пишет британская газета The Economist.

Не подняв своевременно потолок американского долга, конгресс может довести страну до первого в ее новейшей истории дефолта по государственному долгу. Обрушение на фондовом рынке, резкий рост безработицы, паника в мировой экономике – все это вполне возможно.

В публикации отметили, что после объявления дефолта инвесторы поначалу могут резко начать вкладываться в доллар, так как он всегда был безопасной гаванью во время кризисов. Однако, с учетом всеобщего неоправданного доверия, которое мир долгое время возлагал на США, будут возникать вопросы об альтернативе доллару и ее финансовой системе. С учетом того, что вера большинства стран в американскую стабильность будет утрачена, вернуть ее будет практически невозможно.

По мнению авторов статьи, ситуация будет усугубляться постоянным снижением кредитных рейтингов. Это, в свою очередь, спровоцирует рост ставок по ипотеке и ударит по сектору недвижимости. С учетом того, что доходность корпоративных облигаций подскочит, банки могут отказаться от кредитования. В этом случае будет распространяться паника на рынке.

17 мая инвестор Джим Роджерс заявил, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире.