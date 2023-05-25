В ЕАЭС предложили вести торговлю в цифровых нацвалютах

Россия может увеличить долю торговых операций в нацвалютах с другими странами при помощи цифровых валют. В ЕАЭС такие валюты разрабатываются центробанками России и Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обсуждение в рамках Евразийского экономического форума.

Увеличение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретной страной. Альтернативным способом совершения платежных операций может стать использование цифровых валют. В ЕАЭС такие валюты разрабатываются центробанками России и Казахстана — предполагается, что их запуск позволит снизить издержки при трансграничных платежах и усилит эффективность торговли.

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, перспективы торговли в цифровых нацвалютах рассматриваются многими финансовыми организациями по всему миру. Поэтому экспертам необходимо решить вопросы обменного курса при использовании подобных активов.

В публикации указали, что двусторонняя торговля в нацвалютах на данный момент осложняется балансом объемов импорта и экспорта. Из-за этого многим участникам рынка удобнее работать в долларах и евро. При этом эксперты рынка посчитали, что расчеты в нацвалютах могут быть лишь временным решением, так как в долгосрочной перспективе необходимо расширять клиринговую зону.

24 мая заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что торговля между странами ЕАЭС в 2023 году достигла $83,3 млрд. По его словам, такие показатели говорят о том, что «интеграция дает свои плоды».