ЕЭК: в 2022 году число трудовых мигрантов из РФ в Армении увеличилось почти в 4 раза

Количество российских трудовых мигрантов, прибывших в 2022 году в Армению и Казахстан, существенно увеличилось. Об этом сообщила в интервью РИА Новости директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова.

Она подчеркнула, что ЕЭК ведет статистику только по мигрантам, переезжающим с исключительно трудовыми целями. Омурбекова отметила, что в прошлом году зафиксирован значительный рост приехавших из России в Армению и Казахстан. Так, число российских трудовых мигрантов в Армении за год возросло на 272%. Также выросло количество трудовых мигрантов из РФ и в Казахстане — на 70%.

Омурбекова отметила, что в 2022 году в Белоруссии и Киргизии такая тенденция замечена не была.

Ранее сообщалось, что граждане России оказались крупнейшей группой мигрантов, которые переехали в Финляндию в прошедшем году, установив рекорд за 30 лет. Так, в 2022 году из России в Финляндию мигрировали 6 003 человека. За 2021 год в Финляндию прибыло существенно меньше россиян — 2 724.