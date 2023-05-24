Маркетплейс Ozon нарастил оборот в январе — марте на 71%, до 303 млрд руб.

Российский онлайн-ретейлер Ozon в первом квартале (январь — март) 2023 года нарастил торговый оборот на 71% относительно аналогичного периода 2022 года, до 303 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы маркетплейса.

Отмечается, что чистая прибыль компании за отчетный период составила 10,7 млрд руб. В январе — марте 2022 года убыток организации составлял 19 млрд руб.

«Чистая прибыль в первом квартале объясняется разовым неденежным эффектом реструктуризации облигаций: в связи с завершением процесса реструктуризации задолженности компания должна отразить ее переоценку», — сообщили в пресс-службе Ozon.

В первой половине апреля пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что компания нарастила оборот от продаж в 2022 году на 86% относительно показателя 2021 года, до 832,2 млрд руб.

В начале мая газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) написала об убытке Озон-банка по итогам 2022 года на уровне 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка — 8,9 млн руб.