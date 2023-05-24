В Кремле прокомментировали будущее развитие мировой экономики

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что логика развития мировой экономики говорит о том, что будущее за интеграционными процессами, безусловно есть трудности, но можно и нужно обсуждать их преодоление. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, процесс развития Евразийской интеграции абсолютно соответствует интересам наших стран. Песков подчеркнул, что логика дальнейшего развития мировой экономики говорит о том, что будущее стоит за интеграционными процессами, даже при наличии проблем и трудностей, которые могут быть связаны с различными санкционными мерами, которые «незаконны с точки зрения международного права»

«Но я думаю, все равно можно и нужно обсуждать преодоление этих трудностей, потому что будущее у этой интеграции очень хорошее», — заявил Песков.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что не считает, что мировая экономика столкнется с масштабным процессом дедолларизации.