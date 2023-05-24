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Даниил Егоров: технически ФНС готова к расширению эксперимента по внедрению автоУСН

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Алексей Никольский/РИА Новости

ФНС России полностью готова к расширению эксперимента по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения, заявил глава Налоговой службы Даниил Егоров на заседании в Совете Федерации.

Егоров предложил предоставить регионам возможность самим решать, вводить ли этот налоговый режим в своих субъектах. На сегодня 9 тысяч предпринимателей из категории «микробизнес» выбрали именно автоУСН как возможность максимально сократить для себя работу по администрированию налогов и сдаче отчетности.

В своем докладе Даниил Егоров также подвел итоги работы налоговых органов за прошлый год. Он отметил, что несмотря на санкционное давление и разрывы логистических цепочек поступления выросли на 5 трлн рублей и составили рекордную сумму 33,6 трлн рублей. В то же время ФНС обеспечила оказание мер поддержки гражданам и бизнесу.

«Сокращены сроки возврата вычетов по НДФЛ, что позволило в короткие сроки вернуть более 428 млрд рублей. Это 10 млн домохозяйств. Для бизнеса в проактивном режиме предоставлены отсрочки по уплате налогов на 1,2 трлн рублей. Мы сами вышли с инициативой об ускоренном возмещении НДС», — отметил Егоров.

Он добавил, что также в два раза сократилось количество приостановок операций по счетам, обнулен НДС для гостиниц, создана площадка по реструктуризации долга, задача которой помочь бизнесу, попавшему в сложную экономическую ситуацию, разобраться с долгами и сохранить рабочие места.

«Налоговой службой через эту площадку было предоставлено отсрочек на более чем 670 млрд рублей. При этом на сегодняшний день 96 копеек на каждый рубль уже возвращено. И ни одно предприятие не ушло в банкротство», — подчеркнул Даниил Егоров.

Кроме того, он рассказал о других проектах ФНС России. В частности, на базе реестра ЗАГС запущен Единый регистр населения, в котором насчитывается 138 млн записей. С 2025 года органы власти всех уровней полностью перейдут на использование ЕРН как основного источника сведений о россиянах. Это позволит государству проактивно оказывать услуги людям, которым больше не придется доказывать свое право на ту или иную меру поддержки.

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