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Глава Wildberries объяснила введение платного возврата борьбой с шопоголиками

Глава Wildberries заявила, что платный возврат ввели для шопоголиков

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РИА «Новости»

Российский онлайн-ритейлер Wildberries ввел практику платного возврата для борьбы с шопоголиками. Об этом заявила генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума, написало агентство ТАСС.

«Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. <…> А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли», — сказала Бакальчук.

По ее словам, ретейлер не требует денег за возврат некачественных товаров. Также она рассказала, что сейчас в маркетплейсе готовят функцию моментального возврата средств после возврата.

В первой половине февраля в пресс-службе Wildberries объяснили плату за возврат товаров, купленных на маркетплейсе Wildberries, возможностью компенсировать издержки предпринимателей на обратную транспортировку, за счет чего продавцы могут устанавливать конкурентные цены.

На прошлой неделе портал iGuides написал, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries перестали выдавать товары, запечатанные в непрозрачные пакеты. Вместо этого они самостоятельно вскрывают их перед выдачей.

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