«Яндекс» запускает программу займов для водителей такси

«Яндекс» открывает программу займов для водителей такси, с ее помощью можно быстро получить до 250 тыс. рублей на разные нужды, сообщили в пресс-службе компании. Программа сделает займы доступными для нескольких сотен тысяч водителей, которые раньше по разным причинам не имели доступа к банковским кредитам и вынуждены были занимать деньги в микрокредитных организациях.

В отраслевых Теlegram-каналах, посвященных работе в такси, появились сообщения о том, что «Яндекс Такси» предоставляет водителям возможность взять займ на разные цели, оформить его можно через приложение «Яндекс Про».

«Иногда получить кредит, не выходя из машины, очень нужно. Мало ли, сломалось что-нибудь или еще какая неприятность случилась, а тут можно сразу встать на ремонт и потерять минимум времени», — рассуждает автор поста.

Корреспонденты «Газеты.Ru» обратились в пресс-службу «Яндекс Такси» за комментариями и получили подтверждение этой информации. В компании отметили, что условия получения займа в «Яндексе» схожи с другими банковскими и рассчитываются для каждого индивидуально. Дополнительные документы для этого не потребуются, а процесс оформления займет не более пяти минут и пройдет полностью онлайн – в приложении «Яндекс Про». Возвращать займ тоже удобно: раз в неделю через это же приложение, чтобы управлять платежами с учетом графика водителей.

Возможность получения займа будет постепенно доступна для водителей, подключенных к «Яндекс Про» в России.

Ранее аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) представили результаты исследования, которое свидетельствует о том, что самозанятые россияне стали чаще обращаться за займами в микрофинансовые компании.

Отмечается, что совокупная доля заявок от самозанятых в январе-феврале 2023 года составила 23,8% — то есть на их долю пришлась практически четверть от общего объема спроса. Годом ранее данный показатель составлял 17,5%.

Эксперты пришли к выводу, что представители автомобильной отрасли, которые занимаются пассажирскими и грузоперевозками, составляют 17,5% клиентов микрофинансовых организаций.

По словам председателя Московского профсоюза такси «Добро» Николая Колодова, рынок платформенной занятости движется в сторону образования и финансовых обучающих продуктов для исполнителей.

«У «Яндекса» уже есть курсы финансовой грамотности для водителей, а сейчас решает одну из проблем платформенной занятости. Существует тенденция, что классические финансовые организации не дают кредиты или дают их на плохих условиях для исполнителей, в том числе и самозанятых. Тогда многим приходится обращаться в микрофинансовые организации», – констатирует эксперт.

Он отмечает, что «Яндекс» помогает рынку и исполнителям выйти на новый уровень, где условия кредитования рассчитываются индивидуально, учитывая потребности и специфику профессии.