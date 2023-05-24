Глава Segezha Group назвал цену продажи заводов компании в Европе

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») продал свою «дочку» в Европе Segezha Packaging всего за €1, но с долгом в €100 млн. Об этом во время брифинга заявил президент компании Михаил Шамолин, передает РБК.

«Сделка была совершена примерно за €1, но с долгом в €100 млн, который остался у Segezha Packaging перед Сегежским ЦБК. То есть можно сказать, что бизнес был продан за сумму порядка €100 млн, что соответствует его оценке в состоянии до введения антироссийских санкций», — отметил Шамолин.

По его словам, продажа европейских заводов стала единственным вариантом, благодаря которому можно было сохранить бизнес. Так как Евросоюз запретил импорт российской лесопромышленной продукции, поставки сырья на заводы стали невозможны.

Он добавил, что компания не сразу сможет получить €100 млн, которые Segezha Packaging должна Сегежскому ЦБК. То есть со временем, когда бизнес нормализуется, будет определен график погашения долга.

В конце марта РБК писал, что лесопромышленный холдинг Segezha Group продал европейскую «дочку» Segezha Packaging, которая объединяет семь заводов в Европе. Заводы Segezha Packaging были расположены в Дании, Нидерландах, Германии, Чехии, Турции, Румынии и Италии.