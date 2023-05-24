В Совфеде предложили проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров

Сенаторы предложили правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую, передает ТАСС, ссылаясь на проект постановления Совета федерации «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста.

Соответствующий документ был подготовлен комитетом Совфеда по бюджету и финансовым рынкам. СФ собирается принять на заседании в среду, 24 мая.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — сказано в проекте постановления.

Глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов пояснил агентству, что речь идет в том числе о блогерской деятельности. А заместитель председателя этого комитета Андрей Епишин допустил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере необходимо будет подготовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. По его словам, условно, если вся деятельность блогера связана, к примеру, со страницей в соцсети, «весь оборот, реклама, все мероприятия связаны с ней, то он все это суммирует и [находится] на общей системе налогообложения».

«Либо [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций», — сказал агентству Епишин.

Он указал, что возможные механизмы налогообложения в данной сфере с кабмином подробно не обсуждались.

В свою очередь, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин заявил ТАСС, что он намерен 24 мая на заседании Совфеда задать вопрос о налогообложении доходов блогеров главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову.

Также, согласно проекту постановления, сенаторы призвали ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, которые получают доходы от деятельности в интернете и уклоняются от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.

Ранее сообщалось, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) создали специальный отдел, который проверяет доходы блогеров.