Восстановление экономики Китая нанесло удар по местным контейнерным производителям

По итогам первого квартала текущего года производство грузовых контейнеров сократилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Главными причинами стали падение спроса и снижение объемов торговли, сообщает газета Financial Times со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства Drewry.

Снижение спроса на грузовые контейнерные перевозки последовало вслед за стремительным увеличением объемов производства во время локдаунов в Китае из-за повышенного спроса на перевозки товаров из зарубежных стран. Но после ослабления ограничений и постепенного восстановления экономики КНР местные порты оказались переполнены контейнерами. В связи с этим многие игроки отрасли понесли значительные потери, уточняется в статье.

«Производство 20-футовых контейнеров — стандартного для отрасли размера контейнера — упало на 71% с 1,06 млн до 306 000 по сравнению с первым кварталом 2022 года <....> Прибыль China International Marine Containers, одного из крупнейших производителей контейнеров в стране, за первые три месяца этого года упала на 91% в годовом исчислении до 160 млн юаней ($23 млн). Продажи стандартных контейнеров за этот период упали на 77%», — заключается в материале.

22 мая газета «Коммерсант» со ссылкой на оценку международного перевозчика ModernWay сообщила, что стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию упала на треть к началу 2023 года. Если в 2021 году этот показатель составлял в среднем $12–13 тыс. в денежном выражении, то к январю текущего года — уже $8–9 тыс.