Акционеры «Газпрома» могут не получить дивиденды за прошлый год

По итогам прошлого года «Газпром» получил 1,266 трлн руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности против 2,093 млн руб. в 2021 году, говорится в отчете компании. Но совет директоров компании рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов акционерам компании по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.

«Совет директоров рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО ''Газпром'' в 2022 году с учетом выплаты промежуточных дивидендов по результатам деятельности Общества в первом полугодии 2022 года», — говорится в стенограмме по итогам заседания совета директоров «Газпрома», ее цитирует «Коммерсантъ».

После объявления решения совета директоров «Газпрома» его акции на торгах Мосбиржи теряют 4%.

Промежуточные дивиденды были выплачены акционерам по результатам деятельности «Газпрома» в первом полугодии 2022 года. Они составили 51,03 руб. на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов было направлено 1,2 трлн рублей, что стало рекордом в истории «Газпрома». Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов сказал журналистам, что выплаченные дивиденды на 115 млрд руб. превысили норму по дивидендной политике.

По итогам деятельности «Газпрома» за 2021 год дивиденды не начислялись. По результатам 2020 года холдинг выплатил акционерам дивиденды в размере 296,6 млрд руб. 2019 года – 360,3 млрд руб.