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Россияне стали реже покупать продукты онлайн, чтобы сэкономить

Infoline: рост онлайн-покупок продуктов в России замедлился до 24,5% в 2023 году

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По итогам первого квартала текущего года продажи продуктов онлайн выросли до 198 млрд рублей. Однако с начала января темпы роста данного сегмента замедлились до 24,5%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков агентства Infoline.

Для сравнения, по итогам четвертого квартала прошлого года прирост сегмента составил 36,7% к предыдущему кварталу. Главной причиной подобной динамики стало стремление россиян к экономии денежных средств, уточняется в статье.

«В I квартале 2023 г. онлайн-продажи продовольственных товаров год к году увеличились на 24,5% до 198 млрд руб. По сравнению с IV кварталом прошлого года темпы роста этого сегмента замедлились (тогда рынок увеличился на 36,7%). Это объясняется экономией со стороны населения», — говорится в материале.

22 мая газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что по итогам 2022 года объем российского рынка курьерской доставки вырос на 20% относительно 2021 года. К концу декабря этот показатель достиг отметки 1,7 трлн рублей.

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