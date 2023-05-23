РЭО представит онлайн-площадку по торговле вторсырьем на конгрессе в Петербурге

Российский экологический оператор (РЭО) представит Электронную торговую площадку, связанную с куплей-продажей вторичных материальных ресурсов, на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Об этом сообщает телеканал «360».

«В сентябре прошлого года РЭО представил Электронную торговую площадку по купле-продаже вторсырья. Она показала свою востребованность среди игроков отрасли по обращению с отходами. На площадке уже зарегистрировано более 850 компаний, которые разместили лотов на сумму 815 млн рублей», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов отметил, что на полях конгресса оператор планирует поделиться первыми итогами работы площадки. По его словам, презентация пройдет в рамках сессии «Переход в цифру: как подружить экологию и ИТ?».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 25–26 мая состоится юбилейный, X Невский международный экологический конгресс. Одной из главных его тем в этом году станет климатическая повестка.