Риелтор назвал долю недорогих квартир в Москве, сдающихся нелегально

Порядка 80% недорогих квартир в Москве сдаются незаконно: их собственники не платят налоги. Такую статистику РИА Новости привел руководитель отделения «Смоленская» агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев.

По его словам, около 80% арендных квартир в столице сдается «вчерную», в то время как с сегментом дорогого жилья, где сумма арендной ставки составляет от 100 тыс. руб., наблюдается обратная тенденция – владельцы платят налоги.

При сдаче жилья, находящегося в собственности, владелец должен заплатить с дохода налог на добавленную стоимость (НДФЛ) в размере 13%. Размер налога составляет 13 % от общего дохода, полученного за аренду в течение года. К декларации нужно приложить договор найма жилья с прописанной суммой арендной платы, расписку о получении денег или выписку из банка, если оплата была безналичной.

Для самозанятых ставка налога от сдачи в аренду жилья в разы меньше – 4%. Поэтому, по наблюдениям риелтора, после принятия в 2019 году закона о самозанятых число владельцев квартир, которые платят налоги от их сдачи в аренду, выросло: закон зафиксировал льготную налоговую ставку. Впрочем, после всплеска в 2019 году количество плательщиков сборов от сдачи жилья в аренду уменьшилось, отметил риелтор.