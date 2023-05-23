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Костин: ВТБ может купить долю в «Яндексе»

Костин подтвердил, что ВТБ вошел в консорциум инвесторов для покупки доли в «Яндексе»

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Depositphotos

Российский банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в российской поисковой системе «Яндекс». Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин, написало агентство ТАСС.

«По поводу «Яндекса», мы участники большого консорциума, да», — сказал Костин.

По словам председателя ВТБ, размер доли банка в компании пока не определили, этот вопрос в настоящее время обсуждают. Костин отметил, что сделку по приобретению доли в активе могут закрыть до конца 2023 года. Стоимость он не назвал.

Как подчеркнули в пресс-службе банка, ВТБ заинтересован в приобретении доли в «Яндексе» в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку примут по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях.

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что миллиардеры Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Вагит Алекперов ($20,5 млрд) выразили интерес к покупке акций российской «Яндекс». Компания уже рассматривает соответствующее предложение.

В первой половине мая агентство РИА Новости со ссылкой на пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Яндекса» сообщило о получении компанией 38,6 млрд руб. за продажу ООО «Дзен.Платформа» и вложении схожей суммы в капитал Delivery Club.

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