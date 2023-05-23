Производители удобрений прогнозируют рекорд экспорта в этом году

Экспорт удобрений из России может достичь рекордного уровня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева.

«С точки зрения объемов уверен, что экспорт будет восстанавливаться. До порядка 38 млн т. По итогам 2023 года это уже невозможно, но если первый квартал убрать, то за второй-третий-четвертый квартал экспорт должен восстановиться до второго-третьего-четвертого квартала 2021 года, который был самым максимальным с точки зрения экспорта», — заявил Гурьев на Российско-китайском бизнес-форуме.

Отмечается, что в 2021 году Россия поставила на мировой рынок 38 млн тонн удобрений различных видов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

По его словам, в настоящее время прорабатываются различные варианты, эквивалентные разблокированию SWIFT для «Россельхозбанка» в рамках зерновой сделки. Пресс-секретарь отметил, что в этой связи сделка и была продлена.