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В России количество марок одежды увеличилось на 7,6% за 2,5 года

Число российских брендов одежды за 2,5 года выросло на 7,6%, до 33 тыс. компаний

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Gloria Jeans

Количество отечественных брендов одежды за последние 2,5 года увеличилось на 7,6%, до более чем 33 тыс. компаний. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования товароучетного веб-сервиса «Контур. Маркет».

«За последние 2,5 года рынок российской одежды прирос на 7,6%. Если на начало 2020 года в этом секторе насчитывалось 30,98 тыс. компаний, то сейчас их стало 33,33 тыс.», — сказано в исследовании.

Отмечается, что рынок стал расти после небольшого падения в 2021 и 2022 годах. На ситуацию в том числе повлиял уход иностранных марок одежды из России.

Как уточнили в компании, за последние 2,5 года количество регистраций в секторе составило 13 тыс. против 11,2 тыс. ликвидаций. Большая часть аннулирования компаний пришлась на 2021 год, вероятно, из-за пандемии коронавируса.

На прошлой неделе интернет-издание РБК написало, что российские бренды Gloria Jeans, «Снежная Королева» и «Спортмастер» заняли топ-3 в рейтинге крупнейших рекламодателей в России среди марок одежды. Бюджеты на рекламу у этих компаний оказались на уровне 215,67 млн руб., 212,14 млн руб., и 139, 47 млн руб. соответственно.

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