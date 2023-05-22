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Глава Сбера Греф раскрыл, у какой страны в мире есть наибольшие ресурсы для роста

Греф: у экономики Китая больше возможностей для экономического роста, чем у ЕС и США

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В настоящее время китайская экономика обладает большими возможностями для экономического роста, чем американская и европейская. Это обусловлено лучшими условиями для привлечения зарубежных инвестиций, приводит слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа агентство «Синьхуа».

«Экономика Китая — одна из двух крупнейших в мире. И у нее в настоящий момент больше возможностей для роста, чем у ЕС и США. В структуре ВВП (валового внутреннего продукта. — «Газета.Ru) Китая гораздо больше инвестиций — более 40%. Данное значение выше, чем в США или Европе, где этот показатель — около 20%. Так что производственные мощности можно наращивать более высокими темпами», — заявил Греф.

По его словам, еще одним конкурентным преимуществом Китая является открытие экономики азиатской страны после коронавирусной пандемии и локдаунов. Все это создает новые стимулы для экономического роста.

«Открытие экономики Китая после эпидемии коронавируса дает увеличение деловой активности и, соответственно, новые стимулы для роста. Китай намерен увеличить ВВП на душу населения в два раза к 2035 году. При таком раскладе запланированный средний темп роста Китая должен превышать 5% в год», — заключил Греф.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщило, что в течение ближайших пяти лет Китай станет крупнейшим драйвером роста глобальной экономики, опередив по этому показателю Индию и США. К 2028 году КНР обеспечит 22,6% от общего увеличения мирового внутреннем валового продукта (ВВП).

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