Генсек ООН Гутерриш: Африка получила лишь $34 млрд из выделенных МВФ $650 млрд

Африканские государства получили только 34 млрд долларов из выделенных Мировым валютным фондом (МВФ) 650 млрд долларов. При этом страны G7 получили незаслуженные 280 млрд. Свое возмущение на этот счет высказал генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, пишет Общественная служба новостей.

Накануне, лидеры «Большой семерки» выразили тревогу касательно проблемы госдолга в некоторых странах. Гутерриш подчеркнул, что МВФ намеренно выделил 650 млрд долларов в качестве особых прав заимствования, однако распределение средств прошло совершенно несправедливо.

«Страны G7 с населением 772 млн человек получили 280 млрд долларов США. Африканский континент с населением 1,3 млрд человек получил 34 млрд долларов США», — сообщил генсек ООН.

Гутерриш обратился к главам стран «Большой семерки», заметив, что «богатые государства не могут игнорировать тот факт, что большая часть мира — подавляющее большинство стран — переживает глубокий финансовый кризис».