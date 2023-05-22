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В Госдуме предложили повысить налог для граждан с доходом более 10 млн рублей в год

В Госдуме предложили повысить НДФЛ до 30% для тех, чьи доходы превышают 10 млн рублей

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Фотослужба Госдумы РФ

Для граждан с доходом от 10 млн рублей в год предложили повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 30%. Такой законопроект, изменяющий Налоговый кодекс, внесли депутаты от фракции КПРФ. Это будет новая ставка в дополнение к действующим НДФЛ, указали авторы.

«Фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог на сверхдоходы. А именно, сохраняя действующие ставки НДФЛ, ввести новую ставку в размере 30 процентов для доходов свыше 10 миллионов рублей за налоговый период», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

По расчетам КПРФ, государственный бюджет в рамках нововведения получит 250 млрд рублей единовременно. Также ежегодно бюджет будет получать по 650 млрд рублей, если инициатива будет реализована, считают ее авторы.

Также в документе отмечается, что, по предварительной оценке Минфина РФ, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года упал на 35% по сравнению с январем прошлого года. Нефтегазовые доходы уменьшились на 46%, а ненефтегазовые доходы — на 28% в сравнении с январем 2022 года. В итоге дефицит составил 1,76 трлн рублей.

С 2021 года в России действует так называемый налог для богатых. Граждане, чьи доходы составляют более 5 млн рублей в год, должны уплачивать 650 тыс. рублей плюс 15% от части, которая превышает 5 млн руб.

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