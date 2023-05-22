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Глава индийского бизнес-альянса рассказал о сотрудничестве с Россией на фоне спецоперации

Индийский бизнесмен заявил, что никто из его коллег не покинул Россию после начала СВО

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Adnan Abidi/Reuters

Индийский бизнесмен, глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани заявил, что никто из его коллег не покинул Россию после начала специальной военной операции и введения санкций, сообщает ТАСС.

«Я должен сказать всем россиянам и индийцам, что действительно есть проблемы при ведении бизнеса между Индией и Россией, но всегда есть решения, поэтому не воспринимайте какие-то мелкие трудности как препятствие или невозможность ведения бизнеса», — заявил Котвани на круглом столе дискуссионного клуба Ecumene.

В ходе выступления, посвященного вопросам развития российского и индийского бизнеса, Котвани отметил, что обороты взаимной торговли растут и снижения предпринимательской активности не прогнозируется.

Ранее стало известно о новом направлении сотрудничества России и Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что предприятие будет сотрудничать с Индией в создании систем противовоздушной обороны.

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