Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предрекли рост одному сегменту рынка продуктов питания до 16,5 млрд рублей

Infoline: рынок по доставке готовых рационов питания может вырасти на 5-15% в 2023 году

close
100%
Depositphotos

По итогам текущего года рынок по доставке готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд может вырасти на 5-15% после спада в период коронавирусной пандемии. В денежном выражении данный сегмент может увеличиться до 16,5 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Infoline.

Таким образом, к концу декабря 2023 года может быть побит рекорд 2021-го, когда суммарная выручка производителей оценивалась в 16,4 млрд руб. Для сравнения, в пандемийном 2022-м показатель составлял только 15,7 млрд руб., уточняется в статье.

«По итогам 2023 года рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд начнет восстанавливаться после прошлогоднего падения и вырастет на 5–15% год к году, до 16,5 млрд руб. В таком случае будет побито рекордное значение 2021 года, когда оборот рынка составил 16,4 млрд руб.», — заключается в материале.

22 мая газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что в России объем рынка курьерской доставки вырос по итогам 2022 года на 20% относительно 2021 года, до 1,7 трлн руб. При этом в число лидирующих отраслей попала доставка готовой еды из ресторанов — на ее долю пришлось 13% оборота рынка курьерской доставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях