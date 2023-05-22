В России предрекли рост одному сегменту рынка продуктов питания до 16,5 млрд рублей

По итогам текущего года рынок по доставке готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд может вырасти на 5-15% после спада в период коронавирусной пандемии. В денежном выражении данный сегмент может увеличиться до 16,5 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Infoline.

Таким образом, к концу декабря 2023 года может быть побит рекорд 2021-го, когда суммарная выручка производителей оценивалась в 16,4 млрд руб. Для сравнения, в пандемийном 2022-м показатель составлял только 15,7 млрд руб., уточняется в статье.

«По итогам 2023 года рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд начнет восстанавливаться после прошлогоднего падения и вырастет на 5–15% год к году, до 16,5 млрд руб. В таком случае будет побито рекордное значение 2021 года, когда оборот рынка составил 16,4 млрд руб.», — заключается в материале.

22 мая газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) сообщила, что в России объем рынка курьерской доставки вырос по итогам 2022 года на 20% относительно 2021 года, до 1,7 трлн руб. При этом в число лидирующих отраслей попала доставка готовой еды из ресторанов — на ее долю пришлось 13% оборота рынка курьерской доставки.