Россия нарастила продажи всех видов угля на 18,3% в январе — апреле 2023 года

Продажи всех видов угля из российских портов по итогам первый четырех месяцев 2023 года увеличился на 18,3%, до 69,9 млн т относительно аналогичного периода 2022 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источника, знакомого с данными статистики.

По информации источника, объем экспорта увеличился из-за остановки железнодорожных поставок в Евросоюз (ЕС) и на Украину в 2022 году.

По словам другого собеседника издания, в январе и феврале 2023 года поставки энергетических и коксующихся углей оставались на низком уровне, а рост начался в марте. Результаты по экспорту в первом весеннем месяце оказались лучшими с прошлого августа, когда ЕС ввел эмбарго на российский уголь.

Сильнее всего перевалка увеличилась в портах Мурманск (+84,6%), Усть-Луга (+80,3%), Шахтерск (+63,4%) и Выборг (+56,9%).

Накануне агентство РИА Новости написало, что цены на коксующийся уголь на внутреннем рынке России взлетели вслед за мировыми котировками. Стоимость этого вида топлива в РФ поднялась на 30%, при этом на глобальном уровне рост составил порядка 40%