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В Госдуме предложили не платить поставщикам за дорогие, но неэффективные лекарства

Депутат Фаррахов предложил не платить поставщикам за дорогие, но неэффективные лекарства для тяжелых больных

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Depositphotos

Лечение людей с тяжелыми заболеваниями в России обеспечивает государство, для этого оно закупает лекарства за бюджетные средства. Однако инновационные дорогие препараты не всегда приносят заявленную пользу, рассказал «Парламентской газете» доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Современная система госзакупок не позволяет в данной ситуации снижать стоимость, поэтому мы предлагаем реализовать принцип разделения рисков, чтобы оплачивать лекарство, если его эффективность будет явной. Это позволит экономить бюджетные деньги и тратить их на новых пациентов», — сказал Фаррахов.

Он отметил, что сейчас в законе о контрактной системе закупок отсутствуют положения, которые позволили бы покупателю заключать контракты на поставку лекарств с дополнительными обязательствами для поставщика или производителя.

«Поэтому госзаказчики не могут получить более выгодные контрактные условия и вынуждены закупать дорогостоящие лекарства по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи, даже если эти лекарства не приносят пациентам пользы», — отметил депутат.

Фаррахов предложил дополнить закон новой статьей, которая позволит госзаказчику заключать договор на поставку оригинальных или референтных лекарств без зарегистрированных аналогов с разделением рисков неэффективности терапии.

Ранее сообщалось, что специалисты НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева работают над способом повышения эффективности лекарств при помощи наночастиц.

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