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Российское подразделение ирландской Weatherford продолжит исполнение контрактов

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Структура международной нефтесервисной ирландской компании Weatherford, работающая на территории России, решила продолжить исполнение нынешних контрактов, а также организация намерена заключать новые договоры с заказчиками. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности российской структуры Weatherford.

В документе отметили, что работу продолжит в том числе ООО «Везерфорд», на которое приходится основная часть доходов компании в России.

Как написала газета, до сих пор Weatherford публично не сообщала о своей позиции по поводу продолжения работы на территории России после введения западных санкций.

На российский бизнес ирландской компании приходится около 7% всей совокупной выручки Weatherford. Выручка ООО «Везерфорд» по итогам 2022 года выросла на 23%, до 20,1 млрд руб.

Weatherford приято относить к «большой четверке» нефтесервисных компаний наряду с французской Schlumberger и американскими Halliburton и Baker Hughes.

Во второй половине марта пресс-служба сервисной компании в секторе энергетики Weatherford International сообщила о приостановке поставок и инвестиций в Россию.

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