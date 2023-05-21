Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Haber7: Ирак запретил проводить долларовые операции вне зависимости от их цели

close
100%
«Газета.Ru»

Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводились. Об этом сообщает Haber7.

В сообщении отметили, что США много лет используют доллар, мировую резервную валюту, в качестве оружия. Поэтому подобные спекулятивные ходы заставляют страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В этой связи иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Теперь покупать и продавать иностранную валюту нельзя.

По данным Haber7, отказ от использования доллара направлен на популяризацию местной валюты – динара. Поэтому власти Ирака заявили, что это решение лишь усилит суверенитет и экономику страны.

В публикации указали, что любой, кто совершит транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, будет оштрафован. При повторном нарушении уже грозит тюремное заключение. Поэтому от торговцев валютами будут требовать письменное обязательство перед правительством, в котором они обещают совершать сделки лишь с использованием динара.

16 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в мировой торговле ускорился процесс отказа от американского доллара. По словам венесуэльского президента, так как в мире выдвигается много альтернативных доллару инициатив, можно считать, что «мы начинаем жить в ускоренном процессе дедолларизации мировой торговли».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях