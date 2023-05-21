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Администрация морских портов Украины: порт «Южный» остановлен из-за нехватки флота

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Umit Bektas/Reuters

Порт «Южный» остановлен из-за нехватки флота. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно сообщению АМПУ, остановка порта связана с тем, что России якобы не допускает его к участию в зерновой сделке. Отмечается, что это является грубым нарушением подписанного соглашения.

«Таким образом Россия нашла новый путь, как уменьшить эффективность «Зерновой сделки» и соответственно уменьшить экспорт на нужды мира», — сказано в сообщении АМПУ.

Подчеркивается, что порт «Южный» является крупнейшим по пропускной способности портом и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов.

В АМПУ также указали, что Россия блокирует порт уже почти месяц, и сейчас в нем более 1,5 млн тонн агропродукции, которые должны быть загружены на 26 судов, ожидающих в территориальных водах Турции.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявлял, что страна заинтересована в удвоении объемов экспорта агропродукции в рамках зерновой сделки. По его словам, если заработает порт в Николаеве, то Украина сможет примерно вдвое увеличить объем экспортируемой продукции. Он также добавил, что Киев готов обсуждать возобновление экспорта российского аммиака через украинскую территорию.

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