Кабмин расширил поддержку производителей продукции для людей с инвалидностью

Российское правительство расширило производителям товаров для инвалидов доступ к мерам государственной поддержки. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина на своем сайте.

Производители теперь имеют право на получение субсидий, которые могут пустить на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску продукции реабилитационной направленности.

Меры распространяются на проекты сроком до трех лет. На выполнение каждого из них можно получить до 50 млн руб. от государства.

Для получения денег обязательны к выполнению несколько условий, в том числе в тестировании продукции должны принимать участие лица с инвалидностью; прохождение конкурсного отбора.

В первой половине апреля газета «Известия» написала, что правительство России подготовило отзыв на декабрьский законопроект о выделении квоты для детей с инвалидностью в летних оздоровительных лагерях.

В апреле депутат Государственной думы Василий Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести выплату по уходу за ребенком с инвалидностью в возрасте до семи лет для работающих родителей.