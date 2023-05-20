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Правительство поручило оценить готовность энергетиков и предприятий ЖКХ к зиме

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

Российское правительство поручило Минэнерго, Ростехнадзору и Минстрою провести оценку готовности регионов к предстоящему осенне-зимнему периоду и отчитаться о результатах до 26 октября 2023 года. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«Минстрою России, Минэнерго России, Ростехнадзору с участием органов местного самоуправления провести оценку готовности муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный период 2023-2024 годов», — сказано в сообщении.

Министерство энергетики и Ростехнадзор оценят степень готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов. Министерство энергетики и министерство строительства проведут мониторинг накопления субъектами электроэнергетики и организациями ЖКХ фактических запасов топлива.

В первой половине мая телеканал «360» со ссылкой на информацию министерства ЖКХ Московской области сообщил о предстоящих совещаниях по подготовке к предстоящей зиме в 14 городских округах Подмосковья.

В апреле Минстрой разработал законопроект об изменении расчета платы за отопление для исключения резких колебаний в тарифах.

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