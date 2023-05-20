Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страны «Большой семерки» ускорят отказ от зависимости от российских энергоносителей

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Страны «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что постараются в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

«Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами», — говорится в документе.

В коммюнике также прописано, что нельзя допустить влияния украинского конфликта на поставки энергоносителей, цены на газ и инфляцию.

Государства G7 считают, что увеличение финансовых вложений в сферу сжиженного природного газа может быть кстати в ситуации, когда требуется прекращение зависимости от российских энергоносителей. В качестве одной из мер для этого в страны называют использование ядерной энергетики.

Также страны G7 объявили о намерении отказаться от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и G7 планируют запретить импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки. По данным газеты Financial Times, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа.

Все новости на тему:
Саммит G7
Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях