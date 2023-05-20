Страны «Большой семерки» ускорят отказ от зависимости от российских энергоносителей

Страны «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении объявили, что постараются в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

«Необходимо ускорить поэтапный отказ от нашей зависимости от российских энергоносителей, включая энергосбережение и сокращение потребностей в газе, в соответствии с нашими Парижскими обязательствами», — говорится в документе.

В коммюнике также прописано, что нельзя допустить влияния украинского конфликта на поставки энергоносителей, цены на газ и инфляцию.

Государства G7 считают, что увеличение финансовых вложений в сферу сжиженного природного газа может быть кстати в ситуации, когда требуется прекращение зависимости от российских энергоносителей. В качестве одной из мер для этого в страны называют использование ядерной энергетики.

Также страны G7 объявили о намерении отказаться от ископаемых видов топлива для достижения нетто-нуля в энергетических системах к 2050 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и G7 планируют запретить импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки. По данным газеты Financial Times, решение затронет экспорт в Германию и Польшу, которые и так отказались от импорта российского газа.