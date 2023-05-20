Финансист Хэндс заявил о резком ухудшении состояния экономики Британии

После Brexit экономическое состояние Британии ухудшилось, а деловые и инвестиционные перспективы заметно сократились. Об этом агентству Bloomberg заявил британский финансист Гай Хэндс.

«После Brexit «престарелая» Великобритания переживает упадок, а ее деловые перспективы и инвестиционная привлекательность с каждым днем ухудшаются», — отметил Хэндс.

По его словам, если Британия срочно не наладит ослабшие связи с Евросоюзом, то в скором времени страна станет еще беднее.

Он добавил, что сейчас Британия должна сохранить свою конкурентоспособность на мировой арене. Если же этих изменений не будет, и поворота в сторону Евросоюза не произойдет, то страна просто снесет многое из построенного политическими партиями за последние 30 лет. Кроме того, в сложившейся ситуации уже к 2030 года Польша может оказаться богаче Британии, а к 2040 году британцы станут основными бедняками Европы.

16 мая главный экономист Банка Англии Хью Пилл пожалел, что призвал жителей Британии смириться с тем фактом, что их экономическое положение стало значительно хуже.

До этого министр финансов страны Джереми Хант заявил, что темпы роста инфляции в Британии до сих пор находятся на достаточно высоком уровне.