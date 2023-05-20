Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист Хэндс заявил о резком ухудшении состояния экономики Британии

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

После Brexit экономическое состояние Британии ухудшилось, а деловые и инвестиционные перспективы заметно сократились. Об этом агентству Bloomberg заявил британский финансист Гай Хэндс.

«После Brexit «престарелая» Великобритания переживает упадок, а ее деловые перспективы и инвестиционная привлекательность с каждым днем ухудшаются», — отметил Хэндс.

По его словам, если Британия срочно не наладит ослабшие связи с Евросоюзом, то в скором времени страна станет еще беднее.

Он добавил, что сейчас Британия должна сохранить свою конкурентоспособность на мировой арене. Если же этих изменений не будет, и поворота в сторону Евросоюза не произойдет, то страна просто снесет многое из построенного политическими партиями за последние 30 лет. Кроме того, в сложившейся ситуации уже к 2030 года Польша может оказаться богаче Британии, а к 2040 году британцы станут основными бедняками Европы.

16 мая главный экономист Банка Англии Хью Пилл пожалел, что призвал жителей Британии смириться с тем фактом, что их экономическое положение стало значительно хуже.

До этого министр финансов страны Джереми Хант заявил, что темпы роста инфляции в Британии до сих пор находятся на достаточно высоком уровне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях