Минфин США: американские организации должны отчитаться о наличии активов ЦБ и Минфина РФ

Министерство финансов США обязал граждан Соединенных Штатов уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля Центробанка России, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России. Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами ведомства, передает РИА Новости.

«Это согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Европейским Союзом, и реализует сегодняшнее обязательство лидеров G7 предпринять шаги для полного отображения суверенных активов России, которые останутся в юрисдикциях G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — сказано в сообщении.

Ранее спикер Минэкономики Германии Беате Барон заявляла, что правительство ФРГ к 12 апреля заморозило российские активы на сумму €5,23 млрд. Весной Минфин РФ оценивал сумму замороженных на Западе международных резервов России в $300 млрд. Примерно в такую же сумму оценена сумма заблокированных в России активов Запада.

16 мая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила обмен акций, заблокированных в России, на ее ценные бумаги, которые заморожены на Западе, в перспективе. Но, по ее словам, для этого «нужна заинтересованность второй стороны».