Посол Антонов заявил о вреде политики Вашингтона для формирующихся экономик

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что политика Вашингтона наносит вред жизненным интересам формирующимся экономикам. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, таким образом Антонов прокомментировал введение новых санкций США против РФ.

«Формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — поделился Антонов.

Он добавил, что очередной пакет антироссийских санкций по сути повторяет ранее введенные. К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования.

По мнению дипломата, Вашингтон пытается отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с российскими компаниями.

Ранее министерство финансов США сняло ограничительные меры с яхты Axioma, якобы ранее принадлежавшей российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому.