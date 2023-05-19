Эксперты оценили финансовые итоги «МТС» за 1 квартал 2023 года

Компания МТС показала сильные финансовые результаты в 1 квартале этого года, которые совпали с объявлением о выплате дивидендов по итогам 2022 года, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, МТС активно развивается, рост выручки ускорился, а рост операционной прибыли опередил ее.

«Маржинальность бизнеса возросла. Компания МТС выглядит не только стабильной, как это было всегда, она растет», — констатирует эксперт.

Он подчеркивает, что хорошие результаты совпали с объявлением о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на акцию, что составляет 67,2 млрд рублей. Эксперт добавляет, что после объявления акции МТС росли более чем на 5%, цена за акцию достигала уровня 2021 года.

Суверов объясняет такие итоги работы развитием экосистемы в бизнесе.

«МТС фокусируется не только на телекоммуникационном бизнесе, который приносит компании стабильность показателей и обеспечивает финансовую подушку, но и развивает различные направления экосистемы — туризм, развлечения, медиа, что дает возможность долгосрочного роста», — поясняет аналитик.

С этим мнением согласен управляющий директор NZT Rusfond Сергей Попов.

Эксперт отмечает, что компания успешно развивает сторонние бизнесы, количество участников экосистемы МТС достигло 13,9 млн — это на 26,7% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, он обращает внимание, что акции МТС дают высокую дивидендную доходность.

«На нашем рынке акция МТС — одна из самых старых, стабильных, похожих на облигацию, которая всегда давала стабильные дивиденды, поэтому инвесторы ей доверяют и привыкли к ней», — добавляет Попов.

Частный инвестор, создатель и автор сообщества «ИнвестТема» Владимир Литвинов считает, что первый квартал 2023 года можно назвать для МТС отличным.

«Компания поработала над рентабельностью, снизила расходную часть и себестоимость некоторых услуг, в три раза нарастила чистую прибыль. Сокращение себестоимости, умеренные операционные расходы, а также тот факт, что показатель отношения чистого долга к скорректированной EBITDA остался на уровне прошлого года, позволили продолжать выплачивать дивиденды», — говорит эксперт.

Он утверждает, что МТС трансформируется в ИТ-компанию.

«Трансформация бизнеса, развитие Big Data, архитектуры компании, запуск новых проектов в разных сферах позволит консервативному сегменту телекома дополниться и увеличить динамику выручки», — заключает Литвинов.

Накануне МТС объявила результаты первого квартала текущего года. Выручка по МСФО увеличилась на 5,8% год к году и составила 139,6 млрд рублей. OIBDA выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 57,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза год к году, до 12,7 млрд рублей.