Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

G7: санкции против России не должны касаться медицины и продовольственной сферы

close
100%
Kira Hofmann/Global Look Press

Страны «Большой семерки» заявили, что санкции против Россииа, не должны касаться медицинских, гуманитарных и продовольственных товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление G7.

«Мы продолжим ограждать сельскохозяйственную, медицинскую и гуманитарную продукцию от наших ограничительных мер и приложим все усилия для того, чтобы избежать воздействия на третьи страны», — говорится в документе.

Также в нем говорится, что страны «Группы семи» призвали третьи страны закончить оказание «материальной поддержки», которая может быть использована РФ в целях проведения спецоперации на Украине. Кроме того, страны «Большой семерки» договорились ограничивать торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в Российской Федерации. Страны G7 на саммите в Хиросиме также пообещали Украине долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях