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Песков прокомментировал возможные санкции ЕС на торговлю российскими алмазами

Песков заявил о возможности продажи алмазов в альтернативных местах после санкций ЕС

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Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что страны Евросоюза могут ввести ограничения на торговлю российскими алмазами.

«Давайте дождемся решений. Как показывается практика по другим товарам, по другим продуктам, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах... Мировой рынок подвижен, богат альтернативными направлениями», — заявил Песков.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о планах ограничить импорт российских алмазов Евросоюзом. Он отметил, что в ЕС на данный момент идет дискуссия по поводу следующего пакета санкций, в котором может быть ограничение на торговлю алмазами. При этом он ушел от ответа на вопрос, утвердили ли власти Бельгии согласие на ужесточение мер в отношении торговли российскими алмазами.

19 мая стало известно, что страны «Большой семерки» договорились ограничивать торговлю и использование алмазов, добытых, обработанных или произведенных в Российской Федерации. О соответствующих ограничениях также говорилось в новом санкционном пакете Великобритании.

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