Энергетик из Чехии Новески: энергосистема Европы начинает тонуть, как «Титаник»

Евросоюз (ЕС) и Чехия ведут самоубийственную энергетическую политику. Текущая энергосистема региона похожа на «Титаник», так как тонет. Об этом в интервью Radio universum заявил эксперт по энергетике Иван Новески.

«Где-то в 2019 году мой коллега Владимир Штепан написал отличную статью о «Титанике», о том, что чешская и вообще европейская энергетика — это «Титаник», где наверху на палубе танцуют, а внизу уже вода. Но все тогда только посмеялись. Все смеялись и говорили, что «у страха глаза велики», — отметил Новески.

По его словам, позже ситуация резко изменилась и цены на газ многократно выросли. Начало спецоперации на Украине только сильнее спровоцировало рост цен на энергоресурсы. При этом многие говорят об энергонезависимости, однако от чего-либо зависимость все равно будет существовать.

Он добавил, что все заявления политиков, которые касаются энергетической независимости Чехии, являются лишь красивыми словами. В реальности же зависимость от топлива никуда не делась, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США содержат больше серы, что портит бытовые приборы. Однако достаточно, чтобы руководство страны действовало в интересах народа и промышленности, но этого, пока что, не происходит.

16 мая министр энергетики Испании Тереса Рибера заявила, что в ближайшее время страны ЕС запретят импорт СПГ из России. По мнению главы Минэнерго Испании, запрет может быть введен раньше, чем можно предположить.