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«Газпром» подает газ для Евросоюза через «Суджу» в объеме 41,3 млн кубометров

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Reuters

«Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 41,3 млн кубометров по данным на 19 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,3 млн куб. м на 19 мая. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил представитель «Газпрома».

Как ранее сообщалось, темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в начале мая на 25% ниже, чем показатели прошлого года. При этом заполненность хранилищ превышает 60%.

Транзитная ветка через Украину сейчас остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на «Северном потоке».

Биржевые цены на газ накануне опускались ниже $350 за тысячу кубометров. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил это падением спроса на топливо после окончания отопительного сезона, выработкой ветрогенерации и добровольным сокращением газа населением и промышленными компаниями. Он допустил, что к концу мая-началу июня цены на газ могут снизиться до $300 за тысячу кубометров.

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