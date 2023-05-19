РБК: российские банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

Российские банки попросили Министерство обороны РФ дать им доступ к реестру электронных повесток, чтобы выполнять нормы принятого недавно закона и отказывать в кредитах уклонистам, пишет РБК.

По данным газеты, Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился с запросами в Министерство обороны и Центробанк. Председатель НСФР Андрей Емелин рассказал, что аналогичное обращение будет направлено и в Минцифры, так как ведомство отвечает за создание реестра военнообязанных.

По словам Емелина, для банков стало открытием то обстоятельство, что они будут причастны к исполнению новых норм, потому что поправки были внесены в закон «О воинской обязанности», а не в профильный закон «О банках и банковской деятельности». Он добавил, что финансовые структуры обеспокоены вопросами доступа к новым реестрам, а также тем, как корректно отказывать уклонистам в кредитах.

«Наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам», — пояснил председатель НСФР.

Он добавил, что споров об обоснованности таких решений не избежать, и при невыдаче кредита банкам необходимо на что-то ссылаться.

Совет попросил предоставить банкам доступ к дате направления повестки, моменту, когда она считается врученной, а также информации о том, когда вступают в действие ограничительные меры. Финансовые организации также запросили данные об обжаловании принятых в отношении граждан решения.

В НСФР попросили предоставлять доступ к данным реестра в течение минуты и без согласия заявителя.

В письмах также просят дать инструкции на случай, если на момент подачи заявки клиент не считался уклонистом, но является таковым во время заключения договора. По мнению Емелина, в этом случае кредиторы будут отказывать в получении займа уже на финальной стадии.

В апреле Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон «О воинской обязанности и службе». Теперь гражданам, получившим повестку, будет запрещен выезд за пределы России, пока они не явятся в военкомат. Повестки будут присылать в личный кабинет на «Госуслугах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что он не связан с мобилизацией и призван систематизировать процесс призыва.