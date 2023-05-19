Росрыболовство заявило о снижении прибыли рыбной отрасли в 2022 году из-за санкций и издержек

Прибыль российской рыбной отрасли по итогам 2022 года упала почти на треть из-за влияния западных санкций и резкого роста издержек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение от представителя Росрыболовства и запись заседания Общественного совета при ведомстве.

В 2022 году российская рыбная отрасль, несмотря на рост выручки, столкнулась с заметным снижением прибыли. По предварительным данным за 2022 год, оборот предприятий, занимающихся рыболовством, рыбоводством и переработкой водных биоресурсов, суммарно составил 866 млрд руб. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 7%. Финансовый сальдированный результат (прибыль до уплаты налогов за вычетом убытков) в 2022 году составил 158 млрд руб. — годом ранее этот показатель был на уровне 230 млрд руб.

По данным Росрыболовства, такая ситуация произошла из-за того, что стоимость производства резко возросла. Речь идет о том, что поставки запчастей и комплектующих через третьи страны подорожали. Кроме того, влияние антироссийских санкций привело к снижению прибыли у наиболее рентабельных игроков.

Аналитики посчитали, что сильнее всего пострадало производство крабов. При этом именно для российских рыбаков крабы были самым маржинальным акваресурсом. Поэтому ограничение поставок привело к тому, что со средних 95-96 тыс. тонн по итогам 2022 году поставки упали до 59 тыс. тонн. Несмотря на то, что происходит постепенная переориентация рынка поставок, прибыль упала очень сильно.

6 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение президента АСРФ Алексея Осинцева, отправленное Минсельхозу писал, что Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить возможность роста ввозных пошлин на мороженое филе и мороженый хек.