На Кубе при помощи России модернизировали первый сталелитейный цех ведущего на острове производства — металлургического комбината «Антильяна де Асеро» им. Хосе Марти, сообщает ТАСС.

«Этот запуск позволит начать производство стальных заготовок и таким образом добиться экономически важных результатов для страны и компании. С этого момента и с недавним подписанием нашими правительствами протокола, который обеспечивает продолжение действия кредита, усилия вовлеченных компаний должны быть сосредоточены на обеспечении непрерывности процесса инвестиций», — заявил министр промышленности Кубы Элой Альварес Мартинес.

Он добавил, что среди задач, стоящих перед Кубой, также стоит отгрузка поставок согласно запланированной программе — это позволит вовремя, к 2024 году, запустить прокатный станок.

Ранее зампред кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ согласовывает формат работы российских банков на Кубе.