Иранские банки могут открыть в России свои филиалы

Власти Ирана посоветовали двум иранским банкам открыть в России представительства и филиалы, чтобы выявить инвестиционные возможности в стране. Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на заместителя главы иранского Центрального банка Мохсена Карими, передает ТАСС.

«Мы посоветовали двум банкам <...> открыть представительства, а затем и филиалы для выявления коммерческих и экономических инвестиционных возможностей в России», — сказал Карими.

Как отмечает агентство, решение было принято после открытия первого в Иране представительства банка ВТБ, которое состоялось 17 мая. Замглавы иранского регулятора высоко оценил этот шаг и назвав его хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества Ирана и России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США продолжат давить на Россию и Иран, но обе страны уже адаптировались и продолжат выстраивать между собой сотрудничество.