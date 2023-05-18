Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию

Глава министерства экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод (производит коньяк «Арарат»), принадлежащий французской Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Его слова передает РИА Новости.

«Кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — указал министр.

Он уточнил, что на данный момент это не является официальным утверждением.

По словам Керобяна, такая ситуация создаст проблемы, влияющие на закупку винограда.

После начала спецоперации РФ на Украине российский рынок покинули ряд компаний-производителей алкогольной продукции: Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman. Эксперты отметили, что после падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться.