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UTair допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих

UTair предупредила о риске остановки до 30% своих вертолетов из-за нехватки запчастей

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Depositphotos

UTair допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов, передает «Интерфакс».

«Мы делаем прогноз по своему парку, если ситуация не изменится, то будет остановка 30%.. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше», — сказал он.

Ранее Минторг США продлил действие экспортных ограничений против авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.

Ведомство считает, что авиакомпании нарушали введенные меры, совершая перелеты в Белоруссию, Индию, Турцию и другие страны.

Также ведомство внесло 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список потенциальных нарушителей экспортного контроля.

В список внесли 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируются авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», Nordwind и iFly. Решение направлено на то, чтобы ограничить возможности авиакомпаний по дозаправке, получению запасных частей и техническому обслуживанию.

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