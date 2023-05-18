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В ЦБ не испугались превышения дефицита бюджета над планом

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не пугает текущее превышение дефицита бюджета РФ над планом. Его слова передает РИА Новости.

«Речь идет о перераспределении расходов внутри года», — пояснил он.

По оценке Заботкина, накопленное отклонение расходов от устойчивой среднемесячной нормы для соответствующих месяцев зафиксировано меньше в процентах от бюджетной росписи, нежели привычный навес расходов, который реализуется в ноябре-декабре ежегодно.

«Оснований, чтобы ставить под сомнения расходные параметры бюджета, не возникает», — подчеркнул зампред Центробанка.

По его информации, ненефтегазовые доходы идут выше бюджетного плана, нефтегазовые доходы компенсируются бюджетным правилом, что исключает возможность дефицитных опасений.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве увидели предпосылки спада ВВП России по итогам года.

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