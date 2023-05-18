В ЦБ не испугались превышения дефицита бюджета над планом

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не пугает текущее превышение дефицита бюджета РФ над планом. Его слова передает РИА Новости.

«Речь идет о перераспределении расходов внутри года», — пояснил он.

По оценке Заботкина, накопленное отклонение расходов от устойчивой среднемесячной нормы для соответствующих месяцев зафиксировано меньше в процентах от бюджетной росписи, нежели привычный навес расходов, который реализуется в ноябре-декабре ежегодно.

«Оснований, чтобы ставить под сомнения расходные параметры бюджета, не возникает», — подчеркнул зампред Центробанка.

По его информации, ненефтегазовые доходы идут выше бюджетного плана, нефтегазовые доходы компенсируются бюджетным правилом, что исключает возможность дефицитных опасений.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве увидели предпосылки спада ВВП России по итогам года.