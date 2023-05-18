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Allianz закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса группе «Зетта страхование»

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Global Look Press

Крупнейшая в мире страховая группа Allianz продала 50,1% акций своего российского подразделения группе «Зетта страхование». Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

«17 мая 2023 года группа Allianz закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций (50,1%) своего российского подразделения компании «Интерхолдинг», владеющей ООО «Зетта страхование» (ранее СК «Цюрих»)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что немецкая компания полностью прекратила участие в операционной деятельности компании. По итогам сделки «Зетта страхование» получила контроль над ООО «Зетта страхование», АО СК «Альянс» и ООО СК «Альянс жизнь».

В первой половине июня 2022 года входящая в список системно значимых для мировой экономики компания Allianz сообщила о намерении продать контрольный пакет акций своего бизнеса в России компании ООО «Зетта Страхование».

Во второй половине апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные обзора рейтинговой компании «Эксперт РА» написала, что российский рынок страхования по итогам 2023 года может в целом вырасти на 7 — 9%, до 1,96 трлн руб.

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