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Ассоциация предприятий мебельной промышленности: цены на мебель в России снизились на 7%

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АК-Мебель

По итогам первого квартала текущего года отпускные цены на кухонную, офисную и торговую мебель на российском внутреннем рынке снизились примерно на 7%. Подобная динамика фиксируется на фоне сокращение числа производителей и спада покупательского спроса, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности (АМДПР).

«По итогам первого квартала 2023 года отпускные цены у производителей мебели в среднем снизились на 7% год к году. Цены снижаются на торговую и офисную мебель, кухонную мебель, металлическую мебель», — говорится в материале.

Цены на вышеперечисленные виды мебели снижаются на фоне падения стоимости ряда комплектующих, включая фанеру (-49% год к году) и плиты ДСП, ДВП и МДФ (-26–39%), заключили в АМДПР.

12 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что крупные российские производители мебели ищут новые рынки сбыта на Востоке. Например, компания «Ангстрем» откроет первый салон в Монголии, а в обозримом будущем планирует выйти на рынок Азербайджана. При этом Divan.ru откроет магазины в Узбекистане и в нескольких городах Казахстана уже в 2023 году.

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