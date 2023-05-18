«Пятерочка» стала лидером на рынке горячего кофе среди ритейлеров

«Пятерочка» вошла в ТОП-3 компаний на российском рынке горячего кофе по объему продаж, сообщает пресс-служба торговой сети со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» по результатам анализа рынка за 2022 год.

Отмечается, что ритейлер обогнал популярные кофейни и сети быстрого питания. При этом торговая сеть стала единственным представителем продуктового ритейла в первой пятерке, который составил конкуренцию в том числе и нишевым предприятиям.

Так, по данным «Ромир», в сегменте «Горячий кофе» (готовый кофе, приобретаемый в кафе, ресторанах, фудтраках и кофейнях, включая кофе навынос) ритейлер оказался на 3 месте, уступив только традиционным лидерам — ресторанам быстрого питания.

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнеров. Ежедневно наши гости по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются снова и снова. Это говорит о высоком качестве и отличном вкусе, и результаты исследования «Ромир» подтверждают это», — заявил федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятерочка» Павел Владыченко.

Он отметил, что покупатели чаще всего выбирают капучино, а средняя оценка готового кофе в приложении в этом году составляет 4,93 балла из 5 возможных. По его словам, основное конкурентное преимущество свежемолотого кофе торговой сети «Пятерочка» — это доступная цена и высокое качество используемых ингредиентов. Так, с 2021 года «Пятерочка» сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который предоставляет специальный бленд из сортов 100% арабики.

Как отметил коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti) Константин Пичугин, формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества.

«Повышение внимания со стороны ценителей кофе подтверждают и рост среднего чека, и увеличение объема заказов. Coffee-goes-to-retail — это еще один уникальный драйвер всей кофейной категории, который помогает стимулировать продажи в самих точках розничной торговли, именно поэтому для производителей он представляет особый интерес», — добавил он.