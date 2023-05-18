Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Продажи шампанского в России в январе — апреле выросли на 7,6%, а водки — упали на 0,2%

close
100%
Depositphotos

Объем продаж шампанского в российских розничных магазинах в январе — апреле 2023 года вырос на 7,6% относительно аналогичного периода 2022 года, до 5,972 млн декалитров (дал). Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования.

При этом продажи водки в первые четыре месяца 2023 года упали на 0,2%, до 24,207 млн дал.

В то же время покупки виноградных вин выросли на 3,2%, до 17,412 млн дал, ликерные вина купили на 149,4% больше по сравнению с январем — апрелем 2023 года (420,2 тыс. дал).

По данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился на 3%, до 70,99 млн дал. Слабоалкогольные напитки приобрели за отчетный период на 17,3% больше, всего — 5,584 млн дал.

В первой половине мая агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Минздрава написало, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя в период с 20:00 часов до 11:00 часов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях